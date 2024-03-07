Advertisement

عربي-دولي

مع استمرار المحادثات.. وفد "حماس" يغادر القاهرة للتشاور مع القادة

Lebanon 24
07-03-2024 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1172491-638454167711916116.jpg
Doc-P-1172491-638454167711916116.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت حركة حماس أن وفدها غادر القاهرة بينما تستمر محادثات وقف إطلاق النار في غزة لحين التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

وجاء في بيان الحركة "غادر وفد حركة حماس القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة، مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا".
Advertisement

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى قوله إن "وفد حماس يُغادر القاهرة للتشاور حول الهدنة وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم"، مشيرة إلى أن "المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك".

وكانت الجولة الراهنة من المفاوضات بدأت الأحد في القاهرة بغياب ممثلين عن إسرائيل.

ويحاول الوسطاء المصريون والقطريون والأميركيون منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق على هدنة في الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول.

ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق رهائن محتجزين في غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإدخال مزيد من المساعدات الانسانية الى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وينصّ الاقتراح الذي تقدّمت به الدول الوسيطة على وقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح 42 رهينة محتجزين في غزة في مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2024-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:17 | 2024-03-07
06:23 | 2024-03-07
06:00 | 2024-03-07
05:44 | 2024-03-07
05:40 | 2024-03-07
05:28 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24