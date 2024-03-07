19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مع استمرار المحادثات.. وفد "حماس" يغادر القاهرة للتشاور مع القادة
Lebanon 24
07-03-2024
|
06:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت حركة حماس أن وفدها غادر القاهرة بينما تستمر محادثات وقف إطلاق النار في غزة لحين التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.
وجاء في بيان الحركة "غادر وفد حركة حماس القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة، مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا".
Advertisement
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى قوله إن "وفد حماس يُغادر القاهرة للتشاور حول الهدنة وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم"، مشيرة إلى أن "المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك".
وكانت الجولة الراهنة من المفاوضات بدأت الأحد في القاهرة بغياب ممثلين عن إسرائيل.
ويحاول الوسطاء المصريون والقطريون والأميركيون منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق على هدنة في الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول.
ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق رهائن محتجزين في غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإدخال مزيد من المساعدات الانسانية الى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وينصّ الاقتراح الذي تقدّمت به الدول الوسيطة على وقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح 42 رهينة محتجزين في غزة في مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة نجم شهير عن عمر 25 عاماً.. والدته أعلنت الخبر بحزن شديد من هو؟
Lebanon 24
وفاة نجم شهير عن عمر 25 عاماً.. والدته أعلنت الخبر بحزن شديد من هو؟
09:02 | 2024-03-06
06/03/2024 09:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنانة اللبنانيّة الشابة تكشف حقيقة علاقتها العاطفيّة بعمرو دياب.. هذا ما أعلنته
Lebanon 24
الفنانة اللبنانيّة الشابة تكشف حقيقة علاقتها العاطفيّة بعمرو دياب.. هذا ما أعلنته
08:39 | 2024-03-06
06/03/2024 08:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب فاتورة.. مُشاجرة بين فنانين لبنانيين شاهدوا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب فاتورة.. مُشاجرة بين فنانين لبنانيين شاهدوا ما حصل (فيديو)
01:06 | 2024-03-07
07/03/2024 01:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يفجر مفاجأة عن الحرب و "حزب الله".. كلام غير عاديّ!
Lebanon 24
وئام وهاب يفجر مفاجأة عن الحرب و "حزب الله".. كلام غير عاديّ!
16:04 | 2024-03-06
06/03/2024 04:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة عسكرية عن "حزب الله".. إكتشفوا ما قيل داخل إسرائيل!
Lebanon 24
آخر مفاجأة عسكرية عن "حزب الله".. إكتشفوا ما قيل داخل إسرائيل!
12:42 | 2024-03-06
06/03/2024 12:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:17 | 2024-03-07
منذ بداية الحرب.. كم صفقة أسلحة أبرمت أميركا مع إسرائيل؟
06:23 | 2024-03-07
احتجاجاً على "محاولات تدخل"... روسيا تستدعي السفيرة الأميركية
06:00 | 2024-03-07
"وهم قاتل".. تقرير لـ"World Politics Review": هل نتنياهو قادر حقاً على القضاء على حماس؟
05:44 | 2024-03-07
رسمياً.. السويد تنضم إلى الناتو الخميس
05:40 | 2024-03-07
مشكلة غير متوقعة ظهرت لدى قوات أوكرانيا على خط المواجهة.. ما هي؟
05:28 | 2024-03-07
ضحايا في انفجار في مصفاة بندر عباس بإيران
فيديو
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
07/03/2024 14:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
07/03/2024 14:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
07/03/2024 14:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24