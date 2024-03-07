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عربي-دولي

مسلسل تيم حسن يتسبب بمأساة.. شاب توفي بطريقة مروّعة (صور)

Lebanon 24
07-03-2024 | 07:31
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عثرت فرق الإنقاذ في محافظة طرطوس السورية على الشاب المفقود قيس هاجم الزرزور مفارقا الحياة في أحد الدهاليز المخفية على عمق نحو 800 متر داخل مغارة الدلبة.

وتختتم بذلك عمليات البحث التي امتدت حوالي 9 أيام بعد اختفاء الشاب، علما أنه مع صباح اليوم الخميس كانت قد انطلقت مرحلة جديدة من البحث عنه من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية بالتعاون مع الدفاع المدني ومحافظة طرطوس.
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وذكر أحد أفراد فريق البحث الذي عثر على الشاب المتوفى، أن جثته تظهر تعرضه لكدمات وهو موجود داخل ما يشبه البهو في أعماق المغارة. واشار المنقذ إلى أن هناك 3 شبان من فريق الإنقاذ التطوعي بجانبه مع أحد عناصر الدفاع المدني.
 
وكان الزرزور و8 من رفاقه، وهم طلبة في مرحلة الثالث الثانوي، قصدوا مغارة عين الدلبة، التي نالت شهرة واسعة بفضل تصوير مشاهد مسلسل "الزند" فيها بطولة تيم حسن بهدف زيارتها واستكشافها، قبل أن ينتهي كل شيء بطريقة غير متوقعة.

ووفق رواية أصدقاء الزرزور، فقد خرجوا جميعهم وبصحبتهم قيس من المغارة بعد أن دخلوها للاستكشاف، إلا أن صديقهم قرر العودة إلى المغارة، ولم يخرج بعدها مطلقًا.
 
سوريا.. العثور على الشاب المفقود داخل مغارة الدلبة مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائه
 
سوريا.. العثور على الشاب المفقود داخل مغارة الدلبة مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائه
 
سوريا.. العثور على الشاب المفقود داخل مغارة الدلبة مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائه
 

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