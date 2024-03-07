روسيا.. إحباط هجوم على كنيس يهودي بموسكو

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نقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله، إنه أحبط هجوما على كنيس يهودي في موسكو دبرته خلية تابعة لتنظيم داعش.ونُقل عن الجهاز قوله إن أعضاء في التنظيم المتشدد كانوا يخططون "لارتكاب عمل إرهابي ضد إحدى المؤسسات الدينية اليهودية في موسكو".وأضاف الجهاز أن المهاجمين فتحوا النار أثناء محاولة اعتقالهم وتم "الرد بإطلاق النار وتحييدهم".