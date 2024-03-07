بشأن "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يبدأ تحقيقًا داخليًا





ستركز التحقيقات على إطار زمني يبدأ من أعمال الشغب التي قادتها حماس على حدود غزة في آذار 2018، وبعد ثلاثة أيام من الحرب الحالية، في 10 تشرين الأول 2023، عند النقطة التي أعادت فيها القوات الإسرائيلية السيطرة على جنوب إسرائيل.

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ومن المتوقع أن يقدم القادة النتائج إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بحلول بداية حزيران. أرسل الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، بروتوكولات إلى القادة حول كيفية قيام وحداتهم بإجراء تحقيقات داخلية في إخفاقات الجيش في الفترة التي سبقت الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول.ستركز التحقيقات على إطار زمني يبدأ من أعمال الشغب التي قادتها حماس على حدود غزة في آذار 2018، وبعد ثلاثة أيام من الحرب الحالية، في 10 تشرين الأول 2023، عند النقطة التي أعادت فيها القوات الإسرائيلية السيطرة على جنوب إسرائيل.ومن المتوقع أن يقدم القادة النتائج إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بحلول بداية حزيران.

وستحقق الوحدات التي يُنظر إليها على أنها لعبت دورًا في عدم ملاحظة استعدادات حماس أو الاستعداد بشكل مناسب لـ"طوفان الأقصى، في المواضيع الرئيسية الأربعة التالية:



1- تطور تصور الجيش الإسرائيلي تجاه غزة، مع التركيز على الحدود، ابتداء من عام 2018. وسيشمل هذا الفحص أيضًا نظرة على التصور الدفاعي للجيش وخططه العملياتية ضد التهديدات في غزة.

2 - التقييمات الاستخباراتية للجيش الإسرائيلي لحركة حماس منذ عام 2018 وحتى اندلاع الحرب. وسينظر هذا الفحص في سيناريوهات التهديد العسكري، وتطوير قدرات الجيش الإسرائيلي على جمع المعلومات الاستخبارية، والإشراف عليه، بما في ذلك ما يسمى بوحدة محامي الشيطان المكلفة بالتشكيك في تقييمات الجيش الإسرائيلي ومفاهيمه.

3 - العملية الاستخبارية واتخاذ القرار عشية 7 تشرين الأول والأيام التي سبقته. سينظر هذا الفحص في جميع القرارات التي تم اتخاذها على جميع الرتب لتوضيح الخطأ الذي حدث.

4 - الفترة ما بين 7 و10 تشرين الأول، عندما استعادت القوات السيطرة على كافة التجمعات السكنية وقواعد الجيش في جنوب إسرائيل التي غزتها حماس. سيقوم هذا الفحص بتحليل المعارك التي جرت، والنظر في القيادة والسيطرة لكل وحدة، والتشكيلات، والأوامر المعطاة.

وسيقوم الجيش الإسرائيلي أيضا بالتحقيق في خمسة مواضيع أخرى: المعارك الكبرى وسط القتال؛ تعبئة جنود الاحتياط والرد اللوجستي للجيش الاسرائيلي؛ والتخطيط طويل الأجل، بما في ذلك مخزونات الذخيرة وقطع غيار الأسلحة والمركبات؛ التعامل مع الموتى في 7 تشرين الأول؛ واستمرار عمل الجيش. (سكاي نيوز عربية)