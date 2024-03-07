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عربي-دولي

حادث سير مروّع في دولة عربيّة... 25 طفلاً أُصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى

Lebanon 24
07-03-2024 | 11:01
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أُصيب 25 طفلًا بينهم 11 سودانيًا في حادث تصادم حافلة تقل تلاميذ إحدى المدارس الخاصة في منطقة "أكتوبر" الجديدة التابعة لمحافظة الجيزة المصرية.

وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق. (العربية)
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