Advertisement

عربي-دولي

نوعُ من الفوبيا.. حملة لمصادرة المقصات من التلاميذ في احدى المدارس

Lebanon 24
07-03-2024 | 11:35
A-
A+
Doc-P-1172568-638454321468663222.jpg
Doc-P-1172568-638454321468663222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال عدد من أولياء تلاميذ بمدينة الحمامات شمال شرقي تونس، إن "نوعا من الفوبيا" انتشر في صفوف الإطار التربوي والأولياء في المدارس الابتدائية والإعدادية عقب حادثة "المقص في صفاقس".

 وذكر عدد من المتحدثين في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن مناوشة حدثت يوم امس، بين تلميذين بمدرسة أساسية بمدينة بئر بورقبة، تسببت في جرح تلميذ على مستوى الوجه ووصفت الإصابة بالبسيطة.

 ووفق المصادر ذاتها فإن تناقل الخبر وأيضا ما حصل في صفاقس أحدث حالة خوف في صفوف عدد من المديرين والمربين بعدد من المدارس في معتمدية الحمامات جعلتهم يقومون بحملة جمع المقصات من مقلمات التلاميذ تخوفا من تكرار حوادث شبيهة لحادثة صفاقس.

 وعبر عدد من الأولياء عن تخوفهم من مستوى العنف المستشري في المدارس، خاصة إثر رمي سلة قمامة على تلميذة من قبل زملاء لها بمدرسة إعدادية وسط الحمامات، وإصابة تلميذة أخرى بجرح على مستوى الفم إثر رميها بقارورة ماء من قبل أستاذ الرياضة.

 ويطالب عدد من الأولياء وزارة التربية بالتدخل لوضع خطط تحد من استشراء العنف في المدارس سواء بتخفيف عبء الدراسة على التلاميذ أو بتعزيز جانب الإحاطة والتوعية والأنشطة في صفوف المربين والأولياء والتلاميذ على حد سواء.

 جدير بالذكر أن مدرسة المنى بمنطقة السّبعي في صفاقس شهدت أواخر شباط حادثة أليمة حيث قام تلميذ بالاعتداء على زميله داخل الفصل بمقص وفقأ عينه.

 وعلى خلفية حادثة المقص، أصدرت السلطات بطاقة إيداع بالسجن ضد معلمة ومدير المدرسة.

( روسيا اليوم)
Advertisement

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:15 | 2024-03-07
12:00 | 2024-03-07
11:58 | 2024-03-07
11:29 | 2024-03-07
11:16 | 2024-03-07
11:15 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24