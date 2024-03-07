إعتقال عراقي... باع كلية إبنه بعدما قام بتخديره

Advertisement

أعلنت الشرطة العراقية عن اعتقال رجل بتهمة بيع إحدى كليتي ابنه في محافظة ميسان جنوبي البلاد.وأضافت أن "معلومات وردت حول قيام أحد الأشخاص من سكان قضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة بإجبار أحد أبنائه والذي يبلغ من العمر 22 سنة بالسفر إلى شمال العراق تحت حجج وذرائع مختلفة منها من أجل النزهة".وتابعت: "بعد وصولهم إلى شمال العراق ودخولهم إلى إحدى المستشفيات هناك، قام ببيع إحدى كليتي ابنه بالإكراه وتحت التخدير". (الحرة)