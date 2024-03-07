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عربي-دولي

إعتقال عراقي... باع كلية إبنه بعدما قام بتخديره

Lebanon 24
07-03-2024 | 11:29
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أعلنت الشرطة العراقية عن اعتقال رجل بتهمة بيع إحدى كليتي ابنه في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وأضافت أن "معلومات وردت حول قيام أحد الأشخاص من سكان قضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة بإجبار أحد أبنائه والذي يبلغ من العمر 22 سنة بالسفر إلى شمال العراق تحت حجج وذرائع مختلفة منها من أجل النزهة".
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وتابعت: "بعد وصولهم إلى شمال العراق ودخولهم إلى إحدى المستشفيات هناك، قام ببيع إحدى كليتي ابنه بالإكراه وتحت التخدير". (الحرة)

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