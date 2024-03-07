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الولايات المتحدة تنفذ عملية إنزال جوي للمساعدات الإغاثية في غزة

Lebanon 24
07-03-2024 | 12:15
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ألقت طائرات شحن أميركية من طراز "سي-130" مساعدات من الجو في قطاع غزة، يوم الخميس، وفق ما أفاد الجيش الأميركي، في ثالث عملية مشتركة له مع الأردن لإيصال مساعدات خلال أقل من أسبوع.

 ويشير مسؤولون أميركيون إلى أن عمليات الإنزال هي مكمّل للإمدادات غير الكافية التي ترسل برا إلى غزة، لكن كمية المواد الغذائية التي تُقدّم جوا لا تكفي إلا لإطعام جزء صغير جدا من الناس المحتاجين في القطاع الساحلي الذي دمّرته الحرب المتواصلة منذ شهور.

 وأفادت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" عبر وسائل التواصل الاجتماعي "ألقت طائرات سي-130 الأميركية أكثر من 38 ألف وجبة توفر مساعدات إنسانية تنقذ حياة (السكان) في شمال غزة، لتمكين المدنيين من الوصول إلى مساعدات ضرورية".

وقالت "سنتكوم" إن "العملية المشتركة شملت طائرات سي-130 تابعة لسلاح الجو الأميركي والأردن وجنودا في الجيش الأميركي متخصصين في تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية جوا".

 وأضافت أن عمليات "إلقاء (المساعدات) جوا هذه هي جزء من جهود مستمرة ونواصل التخطيط لعمليات تسليم جوية لاحقة".

( سكاي نيوز)
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