رسميا.. السويد تنضم إلى حلف "الناتو" خلال حفل في واشنطن

أصبحت السويد اليوم الخميس العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مع تسليمها وثائق الانضمام خلال مراسم في واشنطن.



وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن: "من يصبر يجد"، وذلك لدى تسلمه وثائق الانضمام من رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عقب مصادقة 31 دولة أخرى في الحلف الدفاعي. (العربية)

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