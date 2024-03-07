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عربي-دولي

رسميا.. السويد تنضم إلى حلف "الناتو" خلال حفل في واشنطن

Lebanon 24
07-03-2024 | 11:58
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أصبحت السويد اليوم الخميس العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مع تسليمها وثائق الانضمام خلال مراسم في واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن: "من يصبر يجد"، وذلك لدى تسلمه وثائق الانضمام من رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عقب مصادقة 31 دولة أخرى في الحلف الدفاعي. (العربية)
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