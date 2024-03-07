واشنطن: "الخلافات تضيق" في محادثات هدنة غزة

أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل الخميس أن "الخلافات تضيق" في المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة، بعدما غادر وفد من حركة حماس القاهرة، معربا عن استيائه من الردود الإسرائيلية.

وصرح السفير جاك ليو في مؤتمر بتل أبيب، قائلا: "لا أستطيع أن أقول لكم إن (المفاوضات) ستتكلل بالنجاح"، لكن "الخلافات تضيق".

وأكد السفير أن "الجميع يتطلعون نحو شهر رمضان الذي يقترب".

هذا وغادر وفد حركة حماس القاهرة من دون الاتفاق على هدنة في قطاع غزة المحاصر والمهدد بمجاعة قبل بدء شهر رمضان.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إنه لا وقف للعمليات العسكرية، موضحا أن حرب غزة تفرض تحديات كبيرة على القوات الإسرائيلية التي تحقق إنجازات عملياتية كل يوم، حسب تعبيره.

( روسيا اليوم)