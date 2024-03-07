الليلة... بايدن سيُعلن عن مهمّة طارئة سيقوم بها الجيش الأميركيّ في غزة ما هي؟

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يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن الإعلان عن خطة لإنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.وقال مسؤول أميركيّ، إنّ "بايدن سيبلغ الكونغرس أنه أمر الجيش بإنشاء ميناء في غزة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية بحرا إلى القطاع الفلسطيني المحاصر".ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول قوله: "سيُعلن الرئيس الليلة في خطابه عن حال الاتحاد أنه وجّه الجيش الأميركي بالقيام بمهمة طارئة لإنشاء ميناء في غزة". (سكاي نيوز)