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عربي-دولي

روسيا: ماكرون يحاول استعراض عضلاته في مولدوفا

Lebanon 24
07-03-2024 | 13:15
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينوي "استعراض عضلاته" من خلال الإعلان عن خطط باريس لبدء مهمة دفاعية دائمة في مولدوفا.

 وتعليقا على تصريح الرئيس الفرنسي، أشارت زاخاروفا إلى أن البعثات الفرنسية غادرت عددا من الدول الإفريقية لأنها لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بشكل صحيح و"محاربة الإرهاب بشكل حقيقي".

وأضافت: "كانت المواقع المهجورة، والالتزامات التي لم يتم الوفاء بها عارا أمام العالم أجمع. ثم ظهرت أرمينيا ومولدوفا. وبالتالي، من الناحية النظرية، يمكن استعراض العضلات في صالة الألعاب الرياضية والقيام بأعمال استخباراتية على طول الحدود الروسية".

 وقال ماكرون يوم الخميس إن وزيري دفاع فرنسا ومولدوفا وقعا على اتفاق ينص بشكل خاص على "بدء مهمة دفاعية دائمة خلال الأشهر المقبلة في تشيسيناو"، مشيرا إلى أن "هذه مجرد خطوة أولى".

( روسيا اليوم)
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