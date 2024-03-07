دفاعاً عن حركة الشحن.. دولة اوروبية سترسل سفينة حربية إلى البحر الأحمر

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تعتزم هولندا إرسال سفينة حربية إلى البحر الأحمر للمساعدة في الدفاع عن حركة الشحن التجاري أمام الهجمات الجوية.وقالت شبكة "إن.أو.إس" التلفزيونية الهولندية إنه من المتوقع وصول السفينة إلى المنطقة في أواخر اذار.كما ذكرت الشبكة على موقعها الإلكتروني نقلا عن مصادر لم تسمها أن الحكومة الهولندية من المتوقع أن تصدر قرارا رسميا بشأن المسألة يوم الجمعة.