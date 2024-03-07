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عربي-دولي

دفاعاً عن حركة الشحن.. دولة اوروبية سترسل سفينة حربية إلى البحر الأحمر

Lebanon 24
07-03-2024 | 13:24
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تعتزم هولندا إرسال سفينة حربية إلى البحر الأحمر للمساعدة في الدفاع عن حركة الشحن التجاري أمام الهجمات الجوية.


وقالت شبكة "إن.أو.إس" التلفزيونية الهولندية إنه من المتوقع وصول السفينة إلى المنطقة في أواخر اذار.
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كما ذكرت الشبكة على موقعها الإلكتروني نقلا عن مصادر لم تسمها أن الحكومة الهولندية من المتوقع أن تصدر قرارا رسميا بشأن المسألة يوم الجمعة.

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