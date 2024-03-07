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عربي-دولي

ألمانيا وبريطانيا تؤكدان الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار بغزة

Lebanon 24
07-03-2024 | 14:15
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أكدت ألمانيا وبريطانيا، الخميس، على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في القطاع.

 جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مع نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون، في العاصمة برلين.

 وقالت وزيرة الخارجية الألمانية: "أرسلنا نداءً عاجلاً اليوم، باسم المملكة المتحدة وألمانيا، يقول إننا بحاجة ماسة إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

 وشددت على ضرورة "تحقيق انفراجة في المفاوضات".

 وأكد وزير الخارجية البريطاني، أن "المحادثات الدبلوماسية يجب أن تركز على كيفية وقف القتال بغزة".

( الأناضول)
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