الفصائل العراقية تعلن قصف مطار إسرائيلي بطيران مسيّر

قالت فصائل عراقية مسلحة تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية في العراق»، اليوم، إنها وجهت ضربة «بالطيران المسيّر» على ثكنة عسكرية إسرائيلية في مطار «روش بينا» في الجليل الأعلى.

وأضافت الفصائل، في بيان، أن الهجوم تم تنفيذه «نصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأعلنت تلك الفصائل في السابق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية وعلى القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.

( شرق الأوسط)