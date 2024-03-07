صعوبة التوصل لصفقة تزداد.. نتنياهو وغالانت يرفضان إبداء مرونة

يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت إبداء مرونة في المواقف الإسرائيلية للتوصل إلى صفقة حول وقف إطلاق النار مع "حماس".







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وأضافت أن "طواقم المفاوضات تطالب المستوى السياسي الإسرائيلي بتوسيع صلاحياتها". وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن "نتنياهو وغالانت يرفضان إبداء مرونة في المواقف الإسرائيلية للتوصل إلى صفقة".وأضافت أن "طواقم المفاوضات تطالب المستوى السياسي الإسرائيلي بتوسيع صلاحياتها".



وكان قد أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل الخميس أن "الخلافات تضيق" في المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة، بعدما غادر وفد من حركة حماس القاهرة، معربا عن استيائه من الردود الإسرائيلية.



واعتبر السفير أنه من الخطأ افتراض أن المحادثات قد فشلت، قائلا: "مع كل يوم تزداد صعوبة التفاؤل بشأن الهدنة، ويجب أن نصل إلى شيء ما"، مؤكدا أنه "يجب ممارسة الكثير من الضغوط على جميع الأطراف في المفاوضات، للبقاء فيها".