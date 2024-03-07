نيجيريا.. اختطاف أكثر من 100 طالب شمال غربي البلاد

أعلنت وسائل إعلام نيجيرية، الخميس، أن تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي اختطف أكثر من 100 طالب وعددا من المعلمين من مدرسة شمال غربي البلاد.

وأوضحت تقارير إعلامية أن عشرات المسلحين من التنظيم دخلوا مدرسة في بلدة كوريغا بدراجات نارية، واقتادوا أكثر من 100 طالب تراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما مع عدد من المعلمين إلى أماكن مجهولة.

وأضافت أنه بحسب شهود عيان، أصيب طالب برصاص المسلحين أثناء عملية الاختطاف وتم نقله وعلاجه في مستشفى قريب من البلدة.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة النيجيرية حتى ساعة نشر الخبر.

وتواجه نيجيريا في الآونة الأخيرة هجمات تشنها عصابات مسلحة وكذلك تنظيمات إرهابية مثل "بوكو حرام" و"ISWAP" في أجزاء مختلفة من البلاد.

وتنفذ قوات الأمن في البلاد من حين لآخر، عمليات لمكافحة العصابات المسلحة والإرهابيين.

( الأناضول)