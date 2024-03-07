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ترامب: حان وقت القول لبايدن "أنت مطرود"

Lebanon 24
07-03-2024 | 15:18
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رأى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن "رئيس الدولة الحالي جو بايدن محاط بالفاشيين والشيوعيين"، وأضاف أنه "حان وقت القول للرئيس الحالي أنت مطرود".

وقال ترامب على شبكته الاجتماعية TRUTH Social: "أنتم تخسرون الكثير من المال لأن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون ماذا يفعلون. كل هذا سببه الفاسد جو والأشخاص المحيطين به، الماركسيين اليساريين المتطرفين والفاشيين والشيوعيين والاشتراكيين. بلادنا يديرها أناس لم نشهد مثلهم من قبل".
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وأشار إلى أن "بايدن وممثلين آخرين عن الحزب الديمقراطي الأميركي سرقوا تريليونات الدولارات من الأميركيين، وأنفقوها على احتياجات المهاجرين غير الشرعيين والأجندة "الخضراء"، مما تسبب بأعلى معدل تضخم في البلاد منذ سنوات عديدة.

وأضاف: "تحت قيادتي، لم يكن هناك تضخم. كان لدينا أعظم اقتصاد في التاريخ العالمي. حان وقت القول للفاسد جو بايدن: أنت مطرود". (روسيا اليوم)
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