اشتية: الثامن من آذار يأتي هذا العام ونساء فلسطين يقتلن ويهجرن ويجوعن

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، الخميس، إن يوم المرأة العالمي مر هذا العام ونساء فلسطين "يعشن أحلك الأيام في تاريخ" البلاد المعاصر.

وفي بيان صدر بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق 8 آذار من كل عام، قال اشتية: "يأتي الثامن من آذار هذا العام ونساء فلسطين يعشن أحلك الأيام في تاريخ فلسطين المعاصر، يبكين أحباءهن، ويقتلن ويهجرن ويجعن ويحرمن من أبسط الحقوق الإنسانية، على مرأى ومسمع من العالم".

وأضاف: "نذكر المحتفلين بهذه الذكرى حول العالم والمتغنين بحقوق المرأة، أن في فلسطين 9000 شهيدة إضافة إلى عشرات الآلاف من المصابات واليتيمات ونحو مليون نازحة، ومئات المعتقلات".

وتابع: "فلتعش المرأة الفلسطينية في الثامن من آذار في كل يوم، بحرية وكرامة واستقلال وطني وبأمن وأمان، ولتسقط المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين".

( الأناضول)