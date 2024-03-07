Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي في تركيا غداً

Lebanon 24
07-03-2024 | 15:26
A-
A+
Doc-P-1172660-638454476707800214.jpg
Doc-P-1172660-638454476707800214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الرئاسة التركية، في بيان مساء يوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيجري يوم غد، الجمعة 8 اذار، زيارة رسمية إلى تركيا بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

Advertisement
وقالت في البيان: "في نطاق الزيارة التي ستتم إلى مدينة إسطنبول ستجري مناقشة مسار الحرب المستمرة بين روسيا أوكرانيا، وآخر تطورات الاتصالات المتعلقة باستمرار اتفاق ممر الحبوب، والبحث عن السلام الدائم في المنطقة".

وأشارت الرئاسة إلى أنه ستتم أيضا مناقشة العلاقات بين تركيا وأوكرانيا بين الرئيس أردوغان وزيلينسكي.
 
ولفتت الى أن المحادثات ستعقد في المكتب الرئاسي في قصر دولماباهتشي في إسطنبول.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2024-03-07
16:54 | 2024-03-07
16:35 | 2024-03-07
16:23 | 2024-03-07
16:15 | 2024-03-07
16:00 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24