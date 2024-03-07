زيلينسكي في تركيا غداً

أعلنت الرئاسة التركية، في بيان مساء يوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيجري يوم غد، الجمعة 8 اذار، زيارة رسمية إلى تركيا بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



Advertisement وقالت في البيان: "في نطاق الزيارة التي ستتم إلى مدينة إسطنبول ستجري مناقشة مسار الحرب المستمرة بين روسيا أوكرانيا، وآخر تطورات الاتصالات المتعلقة باستمرار اتفاق ممر الحبوب، والبحث عن السلام الدائم في المنطقة". وقالت في البيان: "في نطاق الزيارة التي ستتم إلى مدينة إسطنبول ستجري مناقشة مسار الحرب المستمرة بين روسيا أوكرانيا، وآخر تطورات الاتصالات المتعلقة باستمرار اتفاق ممر الحبوب، والبحث عن السلام الدائم في المنطقة".



وأشارت الرئاسة إلى أنه ستتم أيضا مناقشة العلاقات بين تركيا وأوكرانيا بين الرئيس أردوغان وزيلينسكي.

ولفتت الى أن المحادثات ستعقد في المكتب الرئاسي في قصر دولماباهتشي في إسطنبول.