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صحيفة تكشف.. رئيس إسرائيل قد يلغي زيارة لهولندا خشية الاعتقال

Lebanon 24
07-03-2024 | 16:15
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أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الخميس، بأن الرئيس إسحاق هرتسوغ، قد يلغي زيارة مقررة الأحد، إلى هولندا خشية اعتقاله، للاشتباه في تورطه بأعمال "إبادة جماعية" بقطاع غزة.

 وقالت الصحيفة: "من المقرر أن يقوم الرئيس هرتسوغ، بزيارة هولندا الأحد، ولكن هناك احتمال أن يقوم بإلغائها، نظرا للدعوة إلى اعتقاله فورا من قبل هارون رضا، من حركة 30 أذار".

 ورضا، ممثل "حركة 30 اذار" في هولندا، التي أسسها نشطاء في أوروبا من أجل "منع الإبادة الجماعية في غزة"، وتأخذ اسمها من "يوم الأرض"، وهو اليوم الذي شهد احتجاجات بعد استيلاء إسرائيل على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في 30 آذار 1976.

 ويؤكد رضا، أن "أفعال هرتسوغ، وتقاعسه، فضلاً عن تصريحاته العلنية، ساهمت في الظروف القاسية في غزة، وارتفاع عدد الشهدا الفلسطينيين، ومحاولة تبرير الأعمال العسكرية غير المتناسبة، وتدمير الأماكن المقدسة والمباني العامة"، بحسب المصدر ذاته.

 من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رضا، تقدم بطلب للسلطات الهولندية، لإصدار مذكرة اعتقال فورية ضد هرتسوغ، فور وصوله إلى البلاد.

 وأضافت: "قدم رضا، شكوى مفصلة تؤكد على الدور المركزي الذي لعبه هرتسوغ، في تعزيز المناخ المناسب للإبادة الجماعية في غزة".

 وتابعت: "ووفقا له، ساهم هرتسوغ، بشكل مباشر وغير مباشر في الأعمال الوحشية المنهجية ضد السكان الفلسطينيين، في انتهاك فعلي للقوانين الإنسانية والجنائية الدولية".

 وبحسب الصحيفة العبرية، "تعتمد هذه الحجة بشكل كبير على القانون الدولي، وخاصة المادة 25 من نظام روما الأساسي، التي تحدد الأسس القانونية للتواطؤ في الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

 وأضافت الصحيفة: "في ضوء الأدلة ضد الرئيس، تحث الشكوى السلطات الهولندية على اتخاذ إجراءات قانونية فورية، وممارسة الولاية القضائية الهولندية على مثل هذه الجرائم الدولية".

( الأناضول)
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