طائرات روسيّة قصفت موقعين في سوريا... ماذا استهدفت هناك؟

ذكرت وكالات أنباء نقلا عن مسؤول روسي قوله إنّ "طائرات روسية قصفت قاعدتين يديرهما مقاتلون في محافظة إدلب السورية، مما أودى بحياة 20 مسلحا".



وأضاف المسؤول الروسيّ أن "الهجمات دمرت موقعين يُستخدمان قاعدتين للمقاتلين المشاركين في قصف قوات الحكومة السورية". (الحرة)

Advertisement