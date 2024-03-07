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عربي-دولي

من أحدث طراز... بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بـ10 آلاف مسيّرة

Lebanon 24
07-03-2024 | 16:23
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أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس خلال زيارة إلى كييف أن بريطانيا ستقوم بتزويد أوكرانيا بـ10 آلاف طائرة مسيّرة إضافية.

وقال شابس: "إنني أعزز التزامنا بتسليح أوكرانيا بأحدث الطائرات المسيّرة، التي يتم توفيرها مباشرة من شركات الدفاع الرائدة في بريطانيا، مباشرة من أرض المصنع إلى خط المواجهة".(روسيا اليوم)
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