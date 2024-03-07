من أحدث طراز... بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بـ10 آلاف مسيّرة

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس خلال زيارة إلى كييف أن بريطانيا ستقوم بتزويد أوكرانيا بـ10 آلاف طائرة مسيّرة إضافية.



وقال شابس: "إنني أعزز التزامنا بتسليح أوكرانيا بأحدث الطائرات المسيّرة، التي يتم توفيرها مباشرة من شركات الدفاع الرائدة في بريطانيا، مباشرة من أرض المصنع إلى خط المواجهة".(روسيا اليوم)

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