Advertisement

عربي-دولي

سيناتور جمهوري: بايدن منفصل عن الواقع

Lebanon 24
07-03-2024 | 16:54
A-
A+
Doc-P-1172679-638454526134526045.jpg
Doc-P-1172679-638454526134526045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرحت العضو في مجلس الشيوخ الأميركي كاتي بريت بأن الرئيس الأميركي جو بايدن "منفصل عن الواقع".

وقالت السيناتور بريت، التي كلفها الحزب الجمهوري بالتعليق على خطاب الرئيس بايدن، في حديث لموقع "Punchbowl News" الإعلامي، إن "الرئيس بايدن منفصل عن الواقع ويتأخر عن سير الأمور، وإن عواقب ذلك تهدد مستقبل أميركا". (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2024-03-07
16:35 | 2024-03-07
16:23 | 2024-03-07
16:15 | 2024-03-07
16:00 | 2024-03-07
15:55 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24