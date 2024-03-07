سيناتور جمهوري: بايدن منفصل عن الواقع

صرحت العضو في مجلس الشيوخ الأميركي كاتي بريت بأن الرئيس الأميركي جو بايدن "منفصل عن الواقع".



وقالت السيناتور بريت، التي كلفها الحزب الجمهوري بالتعليق على خطاب الرئيس بايدن، في حديث لموقع "Punchbowl News" الإعلامي، إن "الرئيس بايدن منفصل عن الواقع ويتأخر عن سير الأمور، وإن عواقب ذلك تهدد مستقبل أميركا". (روسيا اليوم)

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