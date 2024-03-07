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عربي-دولي

"موديز" تعدّل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية

Lebanon 24
07-03-2024 | 18:00
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عدّلت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وأكدت تصنيفها عند CAA1.
وقالت إن التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي.
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وأكدت أن التصنيف يعكس ارتفاع نسبة الدين في مصر وضعف القدرة على تحمّل الديون مقارنة بنظيراتها.
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