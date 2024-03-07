قلق خليجي من صعود "الاخوان" ربطا بحرب غزة

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كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": مع بروز الجماعة الإسلامية، ولا سيما في مرحلة ما بعد عام 2005، أصبح جو الجماعة أقرب إلى الخطاب الإسلامي العربي المعتدل. لكنّ المتغيّر الذي حدث السنة الماضية أن اختارت الجماعة الإسلامية في بيروت قيادة جديدة تختلف في نمطها ومسارها عن السابقة، وتم التعامل معها على أنها اتجاه مقرّب من حزب الله ومن المحور الإيراني، فيما بقي بعض كوادرها ونائبها عماد الحوت خارج هذا الاتجاه. ومع حرب غزة ثبّتت الجماعة هذا الاتجاه من بوابة الجنوب، ولكن في مشهد بقي عابراً وغير مؤثّر بالمعنى الحقيقي، كونه بقي تحت جناح حزب الله.ما يحصل اليوم من عودة المشهد الإسلامي إلى الساحة العربية عبر غزة، أعاد طرح الموضوع من زاوية احتمالات ضخّ إيران استثمارها السياسي والأمني في هذا الاتجاه الذي يمكن أن يتعزز في المنطقة، بخلاف ما تعمل عليه تركيا والأردن ومصر، وبطبيعة الحال الدول الخليجية. في الأسابيع الأخيرة، تشدّدت تركيا في إبقاء قيادات وشخصيات إخوانية، وفي مواجهة صعود إخواني كانت إلى الأمس القريب تسعى إلى امتلاك ورقته في المنطقة. وتزامناً مع زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لمصر، عاد ملف الإخوان إلى الواجهة عن طريق المحاكمات ومحاولة مصر قمع أي تحرك خارج النطاق المحصور بدعم حماس. وإذا كان الأردن يسلك تلقائياً المسلك نفسه، فإن حرب غزة أعادت إلى دول الخليج هواجس الصعود الإخواني، لتعمل بقوة على فصل مسار التضامن مع غزة إنسانياً عن أي محاولة لتبنّي قضية حماس ومستقبلها. فيما بقيت قطر تتصرف من منطلق حيادي وسطي بين دول الخليج وإيران والإسلاميين.في لبنان وسوريا، تنظر جهات سياسية إلى واقع حماس ومستقبل العلاقة التي تبنيها إيران مع قوى إسلامية، من خلال ما أفرزته إلى الآن حرب غزة. وليس تفصيلاً أن يستعاد مشهد القوى الإسلامية في الصورة العامة للمنطقة، من خلال تيارين، إيراني يسعى إلى التنسيق مع قوى إسلامية سُنية تدور في فلكها، ودول عربية مع تركيا تسعى إلى تحجيم هذا النمو المطّرد في الظرف الإقليمي الراهن. وبينهما تصبح سوريا الخاصرة الرخوة التي لا تريد أن يستعيد أي وجه من وجوه الإخوان حضوره في سوريا، لذا تتضاعف رسائلها إلى دول الخليج ذات المصلحة المشتركة في عدم تفعيل هذه الاتجاهات الإسلامية. وهي مدركة لدقّة الموقف في تعامل إيران مع اتجاه إسلامي تتفاعل معه في قضايا المنطقة وفي وجه إسرائيل.في لبنان، لا تزال هذه الحالة تحت المعاينة، لأنها لم تتحوّل بعد إلى قوة في ذاتها ولو بدعم إيراني. ولعل اهتمام بعض الدوائر الخارجية فيها، مردّه إلى أن البدائل لم تعد حاضرة بالقوة التي كانت عليها الساحة السنية، قبل سنوات.في كل ذلك، لا تزال الفكرة الأساسية التي يتحول فيها الاهتمام نحو الحالة الإسلامية بعد حرب غزة، تختصر كل التفاصيل، ترقباً لتطور الاتجاه الإيراني، وكيف ستتعامل دول الخليج العربي مع نمو محتمل لهذه الحالة.