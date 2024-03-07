Advertisement

عربي-دولي

بايدن: لن أنحني لبوتين!

Lebanon 24
07-03-2024 | 23:13
A-
A+
Doc-P-1172715-638454755440829440.jpg
Doc-P-1172715-638454755440829440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس لمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا، قائلا إن الحرية والديمقراطية تتعرضان للهجوم "في الداخل والخارج".

وقال في كلمته حول حالة الاتحاد بمقر الكونغرس إن الغرض من خطابه هو "إيقاظ الكونغرس وتنبيه الشعب الأميركي" بأن الديمقراطية على المحك.
Advertisement

وقال بايدن: "إذا كان أي شخص في هذه القاعة يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوقف عند أوكرانيا، فأنا أؤكد لكم أنه لن يفعل ذلك".

وأكد الرئيس الأميركي أن أوكرانيا تطلب مساعدة عسكرية وأسلحة للمساعدة في القتال ضد روسيا، وليس أفرادا أميركيين.

وقال بايدن: "إنهم لا يطلبون جنودا أميركيين. في الواقع، لا يوجد جنود أميركيون في الحرب في أوكرانيا. وأنا مصمم على إبقاء الأمر على هذا النحو".

وهاجم بايدن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، زاعما أنه قال لبوتين: افعل ما تريد!.. مضيفاً: "لن أنحني لبوتين".

كذلك، اتهم بايدن ترامب وعددا من المشرعين بالسعي إلى دفن الحقيقة بشأن أحداث السادس من كانون الثاني معتبرا أن الرئيس السابق فشل في أبسط الواجبات في حق الشعب الأمريكي.

وشدد بايدن على أنه لا يمكن لأميركا العودة إلى الوراء وعلينا أن نكون واضحين بأنه لا مكان للعنف السياسي في البلاد.

وكانت وسائل إعلام أميركية لفتت إلى أن محتجين مؤيدين لفلسطين أغلقوا طرقا قريبة من مبنى الكونغرس قبيل إلقاء بايدن لخطابه، للمطالبة بالسعي لوقف دائم لإطلاق النار.

ولفتت وسائل الإعلام الأميركية إلى أن موكب بايدن سلك طريقا أكثر طولا من المعتاد للوصول من البيت الأبيض إلى مبنى الكونغرس متفاديا الطرق التي تشهد تظاهرات في محيط مقر الكونغرس.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:51 | 2024-03-08
00:46 | 2024-03-08
00:33 | 2024-03-08
00:32 | 2024-03-08
00:30 | 2024-03-08
00:29 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24