Advertisement

عربي-دولي

"واحدة من أكثر حوادث العنف الصادمة"... حادث قتل جماعي نادر يرعب كندا

Lebanon 24
07-03-2024 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1172728-638454770906109818.jpg
Doc-P-1172728-638454770906109818.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الشرطة الكندية مقتل ستة أشخاص من سريلانكا، بينهم أربعة أطفال ووالدتهم، طعنا في العاصمة أوتاوا في وقت متأخر من مساء الأربعاء في حادث هز بلدا يندر فيه وقوع جرائم القتل الجماعي.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه يشعر بالفزع مما وصفها بأنها "مأساة مروعة"، إذ أُصيب زوج السيدة ووالد الأطفال أيضا في الهجوم ويتلقى الرعاية في المستشفى.
Advertisement

وقالت الشرطة إن فيبريو دي زويسا، وهو طالب عمره 19 عاما من سريلانكا، أُلقي القبض عليه ووُجهت إليه ست تهم بالقتل من الدرجة الأولى وتهمة بالشروع في القتل. وذكرت الشرطة أن دي زويسا كان يعرف الأسرة وكان يعيش معهم في المنزل.

والقتلى هم امرأة عمرها 35 عاما وأطفالها، وأعمارهم سبعة أعوام وأربعة أعوام وعامان وشهران، بالإضافة إلى رجل في عمر 40 عاما كان على معرفة بالأسرة.

وقال قائد الشرطة إريك ستابس في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون "كان هذا أحد أعمال العنف غير المبررة المرتكبة بحق أشخاص أبرياء تماما". وقالت الشرطة إنها لم تتعامل فيما سبق مع المشتبه فيه أو الأسرة.

ووصف مارك ساكليف رئيس بلدية أوتاوا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الجريمة بأنها "واحدة من أكثر حوادث العنف الصادمة في تاريخ مدينتنا".

وشهدت أوتاوا التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، 14 جريمة قتل في عام 2023، و15 في 2022.

وعُثر على الضحايا داخل منزل في ضاحية بارهيفن ولم يتسن التعرف عليهم.

ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث بعد اتصالات هاتفية تلقتها خدمة الطوارئ قبل الساعة 11 مساء بقليل.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:15 | 2024-03-08
00:51 | 2024-03-08
00:46 | 2024-03-08
00:33 | 2024-03-08
00:32 | 2024-03-08
00:30 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24