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عربي-دولي

"لن نقوم بحمايتكم"... ترامب يجدد تهديده لدول الناتو التي "لا تدفع"

Lebanon 24
07-03-2024 | 23:47
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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه لا يجب على الولايات المتحدة الدفاع عن دول الناتو التي لا تدفع مستحقاتها للحلف.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال" في معرض تعليقه على رسالة الرئيس جو بايدن حول حالة الاتحاد التي ألقاها مساء الخميس بمقر الكونغرس: "قلت إن على (دول) الناتو أن تدفع فواتيرها، وإذا لم تدفع، فلن نقوم بحمايتكم".
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وكان ترامب أطلق تصريحا مماثلا الشهر الماضي خلال تجمع انتخابي، حيث قال إنه سيشجع روسيا على أن تفعل "ما تريده بحق الجحيم" لأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "لا تدفع ما يكفي لميزانية الحلف".

كما اعتبر ترامب أن الصراع في أوكرانيا بدأ بسبب "قلة احترام" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأميركي جو بايدن، وأضاف عبر "تروث سوشال" أنه "لم يكن ذلك ليحدث قط في عهد إدارة ترامب".
وفي رسالته حول حالة الاتحاد، اتهم بايدن ترامب بـ"الخضوع" للرئيس الروسي، زاعما أنه قال لبوتين "إفعل ما يحلو لك مع دول حلف الناتو".
ودعا بايدن الكونغرس لمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا، محذرا من أن الحرية والديمقراطية تتعرضان للهجوم "في الداخل والخارج". (RT)
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