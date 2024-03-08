بعد وقت قصير من إقلاعها.. سقوط إطار طائرة وهذا ما فعله على الأرض (فيديو)

بعد وقت قصير من إقلاعها، اضطرت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 777" إلى الهبوط اضطراريا أمس الخميس، وذلك بعد سقوط أحد إطاراتها في موقف سيارات تابع للمطار.



وكانت الطائرة الأميركية متوجهة من سان فرانسيسكو إلى اليابان.



وأظهر مقطع فيديو منشور على الإنترنت سقوط الإطار، من طائرة شركة "يونايتد إيرلاينز"، بعد ثوان من إقلاعها من مطار سان فرانسيسكو الدولي.

وذكر موقع "كرون 4" أن الإطار سقط في موقف للسيارات يستخدمه موظفو المطار وألحق أضرارا بالعديد من السيارات، وفق مسؤولين في المطار، قبل أن يتم تحويل الطائرة إلى مطار لوس أنجلس الدولي حيث هبطت.

A United Airlines flight lost one of its tires during takeoff from San Francisco on Thursday, causing the Japan-bound plane to be diverted to Los Angeles, where the flight landed safely without incident, the airline said. https://t.co/Gi83tyIrxm pic.twitter.com/wgi4YCBEq2 — ABC News (@ABC) March 7, 2024 Advertisement

وأفادت شركة "يونايتد إيرلاينز" أن 249 راكبا كانوا على متن الطائرة المتجهة إلى أوساكا.



وقالت إن هناك 6 إطارات في كل دعامة للهبوط في طائرة "بوينغ 777"، وهي مصممة لتهبط الطائرة بأمان حتى في حالة فقدان أو تلف بعضها.



وأوضحت شركة الطيران أنه من المتوقع أن يتابع الركاب رحلتهم في وقت لاحق الخميس بعد الهبوط الاضطراري بسلام في لوس أنجلوس.





وواجهت شركة "بوينغ" مؤخرا سلسلة من المشكلات المتعلقة بمراقبة الجودة، كان آخرها في كانون الثاني عندما انفصل باب عن جسم طائرة "بوينغ 737 ماكس 9"، بعد إقلاعها من بورتلاند بولاية أوريغون .(سكاي نيوز)







