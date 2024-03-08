بعد خطاب بايدن.. ترامب: يعاني متلازمة لا تُعالج إلا بعزله

Advertisement

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس جو بايدن، قائلا لشبكة "فوكس نيوز" إنه من الواضح أن بايدن يعاني حالة حادة من متلازمة اضطراب ترامب".وقال الرئيس السابق المرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الثاني المقبل: "كان بايدن غاضبا ومضطربا عقليا، وأساء تقديم الكثير من الحقائق المتعلقة بكل موضوع ناقشه تقريبا".وتابع ترامب: "لكنه تجاوز الأمر ولا يزال يتنفس. لم يضطروا إلى حمله للخارج مرتديا سترة مقيِّدة (التي يرتديها الأشخاص المحتمل أن يؤذوا أنفسهم أو الآخرين). بخلاف ذلك، أعتقد أنه قام بعمل فظيع".واستحضر بايدن ترامب ما يقرب من 12 مرة خلال خطابه الذي استمر أكثر من ساعة، ولم يستخدم اسمه مطلقا بل أشار إليه بدلا من ذلك بـ"سلفي".وجاء حديث بايدن عن ترامب في قضايا مثل الإجهاض والهجرة وحرب أوكرانيا وغيرها.وقال ترامب: "بايدن يعاني حالة مزمنة من متلازمة اضطراب ترامب، التي لا يمكن علاجها إلا من خلال عزله".وعندما سئل عن سبب شعوره بأن بايدن ذكره مرارا وتكرارا، قال ترامب: "لأنني أتفوق عليه بـ14 نقطة في استطلاعات الرأي".وأضاف: "كان غاضبا للغاية وهذا أيضا أحد أعراض نوع معين من المشاكل في الشيخوخة".وفي خطابه، هاجم بايدن ترامب لما اعتبره "خضوعا لروسيا وإخفاقا في التعامل مع جائحة كورونا والتستر على هجوم الكابيتول".وافتتح بايدن، الذي كان يتحدث أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، تصريحاته بانتقاد مباشر لترامب بسبب تعليقاته التي دعا فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى غزو دول حلف شمال الأطلسي الأخرى إذا لم تنفق المزيد على الدفاع.