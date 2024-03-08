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عربي-دولي

في تلميح إلى كذبه... ترامب ينشر فيديو لوجه بايدن مع فلاتر "أنف بينوكيو"

Lebanon 24
08-03-2024 | 00:32
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تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن للاستهزاء من سلفه ترامب وقام الأخير بنشر فيديو لوجه بايدن مع فلاتر ساخرة أبرزها "أنف بينوكيو" في تلميح إلى كذبه خلال خطابه السنوي أمام الكونغرس.
وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه سيقوم بمتابعة الخطاب السنوي الذي سيلقيه الرئيس بايدن أمام الكونغرس ووعد أيضا بانتقاده على الهواء مباشرة.
 
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وعمد ترامب إلى تنفيس غضبه المعروف من بايدن وتصويره على أنه فتاة أميركية بزيها الريفي وترتدي القبعة مع شعرها المضفر، وغيرها من الوجوه الغريبة التي قد لا ترقى إلى مستوى تعامل الشخصيات الرسمية مع بعضها البعض.
ويوم أمس، أعلن ترامب أن رئيس الدولة الحالي بايدن محاط بالفاشيين والشيوعيين، وأضاف أنه حان وقت القول للرئيس الحالي "أنت مطرود".
كما دعا في وقت سابق خلفه بايدن للمشاركة في مناظرة متلفزة، ورفض البيت الأبيض توضيح ما إذا كان الرئيس الحالي مستعدا لاتخاذ مثل هذه الخطوة. (RT)

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