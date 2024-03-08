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عربي-دولي
رداً على تصريحات ماكرون.. مدفيديف: روسيا لم يعد لديها "خطوط حمراء" تجاه فرنسا
Lebanon 24
08-03-2024
|
00:51
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن روسيا لم يعد لديها "خطوط حمراء" تجاه فرنسا بعد تصريحات رئيسها إيمانويل ماكرون بأن باريس لم يعد لديها خطوط حمراء في مسألة دعم كييف.
وكتب مدفيديف على منصة "إكس": قال ماكرون إنه "لم تعد هناك خطوط حمراء، ولم تعد هناك حدود" في مسألة دعم أوكرانيا. فهذا يعني أنه لم يعد لدى روسيا أي خطوط حمراء فيما يتعلق بفرنسا.
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وأرفق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي المنشور بالعبارة اللاتينية In hostem omina licita، والتي تعني "كل شيء مباح فيما يتعلق بالعدو".
وقال ماكرون خلال اجتماع مع زعماء المعارضة في وقت سابق إنه "لا توجد حدود" و"لا خطوط حمراء" في دعم فرنسا لأوكرانيا.
وفشل زعماء المعارضة والرئيس الفرنسي في الاتفاق على إجراءات لدعم كييف خلال اجتماع يوم الخميس، وحذر الزعماء ماكرون من جر باريس إلى النزاع في أوكرانيا.
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