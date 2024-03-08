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عربي-دولي

رفع العقوبات عن طهران.. على طاولة المباحثات الأوروبية الإيرانية

Lebanon 24
08-03-2024 | 01:15
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قال المنسق الأوروبي لمفاوضات الاتفاق النووي إنريكي مورا، إنه بحث مع كبير مفاوضي إيران علي باقري كني رفع العقوبات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" أنه تناول خلال محادثاته مع باقري كني في الدوحة، البعد الإقليمي لحرب غزة وعددا من القضايا الثنائية.
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وشكّل البرنامج النووي الإيراني ملف توتر بينها وبين دول الغرب، إلى أن أبرمت طهران وست قوى دولية اتفاقا بهذا الشأن في 2015.

إلا أن مفاعيل الاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية، باتت في حكم اللاغية منذ انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ما دفع الأخيرة لبدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية.
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