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الجيش الأميركي يعلن شن ضربات جديدة على الحوثيين

Lebanon 24
08-03-2024 | 01:17
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أعلن الجيش الأميركي شن ضربات جديدة، الخميس، استهدفت قدرات جماعة الحوثي العسكرية في اليمن.
وقال بيان للقيادة المركزية للجيش الأميركي إنه نفذ ضربات وصفها بأنها "دفاع عن النفس"، استهدفت 4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن وطائرة مسيّرة، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
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وتابع: "أسقطت قوات القيادة المركزية الأميركية 3 طائرات مسيّرة انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن".
وأضاف البيان: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأميركية والسفن التجارية". (سكاي نيوز)
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