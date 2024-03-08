مبعوث ماكرون الخاص: القوات الفرنسية ستبقى في تشاد

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى إفريقيا جان ماري بوكيل أن باريس ستحتفظ بقواتها في تشاد التي يحكمها مجلس عسكري، على الرغم من انسحابها من دول أخرى في إفريقيا.





ويتمركز نحو ألف جندي فرنسي في تشاد التي يحكمها الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو منذ عام 2021، وهي واحدة من عدد متضائل من حلفاء فرنسا في المنطقة، وفق الوكالة الفرنسية.

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وقال المبعوث الخاص لماكرون والمكلف ببحث الانتشار العسكري الفرنسي الجديد في القارة "بالطبع سنبقى" في تشاد.

وأضاف بوكيل بعد اجتماعه مع ديبي إتنو في العاصمة نجامينا أن "ماكرون طلب إجراء محادثات مع السلطات التشادية بشأن تطور الانتشار العسكري الفرنسي لتكييفه بشكل أفضل مع التحديات الأمنية والعسكرية الإقليمية".

ولفت بوكيل إلى أنه أعرب أيضا لديبي إتنو عن "إعجاب فرنسا بانتقال تشاد إلى الحكم المدني، وهي العملية التي بدأت بعد تولي رئيس المجلس العسكري السلطة خلفا لوالده الذي حكم البلاد أكثر من ثلاثة عقود بقبضة من حديد".

وسيخوض ديبي إتنو الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أيار.

وقتل منافسه الرئيسي وابن عمه يايا ديلو دجيرو الأسبوع الماضي في حادث وصفه حزب "ديلو" بعملية "إعدام".

وبحسب تقارير إعلامية، عهد ماكرون في وقت سابق إلى بوكيل بمهمة "تغيير وضع وشكل ومهمة القواعد الفرنسية في إفريقيا، ولكن على أساس مبادئ يجب تحديدها بالاتفاق مع الدول التي تتواجد بها القواعد". (RT)