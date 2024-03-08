Advertisement

عربي-دولي

مبعوث ماكرون الخاص: القوات الفرنسية ستبقى في تشاد

Lebanon 24
08-03-2024 | 01:29
A-
A+
Doc-P-1172770-638454834942954896.jpg
Doc-P-1172770-638454834942954896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى إفريقيا جان ماري بوكيل أن باريس ستحتفظ بقواتها في تشاد التي يحكمها مجلس عسكري، على الرغم من انسحابها من دول أخرى في إفريقيا.


ويتمركز نحو ألف جندي فرنسي في تشاد التي يحكمها الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو منذ عام 2021، وهي واحدة من عدد متضائل من حلفاء فرنسا في المنطقة، وفق الوكالة الفرنسية.
Advertisement
وقال المبعوث الخاص لماكرون والمكلف ببحث الانتشار العسكري الفرنسي الجديد في القارة "بالطبع سنبقى" في تشاد.
وأضاف بوكيل بعد اجتماعه مع ديبي إتنو في العاصمة نجامينا أن "ماكرون طلب إجراء محادثات مع السلطات التشادية بشأن تطور الانتشار العسكري الفرنسي لتكييفه بشكل أفضل مع التحديات الأمنية والعسكرية الإقليمية".
ولفت بوكيل إلى أنه أعرب أيضا لديبي إتنو عن "إعجاب فرنسا بانتقال تشاد إلى الحكم المدني، وهي العملية التي بدأت بعد تولي رئيس المجلس العسكري السلطة خلفا لوالده الذي حكم البلاد أكثر من ثلاثة عقود بقبضة من حديد".
وسيخوض ديبي إتنو الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أيار.
وقتل منافسه الرئيسي وابن عمه يايا ديلو دجيرو الأسبوع الماضي في حادث وصفه حزب "ديلو" بعملية "إعدام".
وبحسب تقارير إعلامية، عهد ماكرون في وقت سابق إلى بوكيل بمهمة "تغيير وضع وشكل ومهمة القواعد الفرنسية في إفريقيا، ولكن على أساس مبادئ يجب تحديدها بالاتفاق مع الدول التي تتواجد بها القواعد". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:01 | 2024-03-08
04:57 | 2024-03-08
04:54 | 2024-03-08
04:48 | 2024-03-08
04:37 | 2024-03-08
04:34 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24