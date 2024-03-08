Advertisement

عربي-دولي

الفلسطينيون يعودون الى خان يونس بحثاً عن أغراض وسط الانقاض

Lebanon 24
08-03-2024 | 02:01
A-
A+
Doc-P-1172783-638454854763142502.jpg
Doc-P-1172783-638454854763142502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد آلاف الفلسطينيين إلى وسط مدينة خان يونس، أمس الخميس، وسط أنقاض مبان سويت بالأرض، في محاولة لجمع أغراض لا تزال صالحة للاستخدام، وفي ظل مشاهد الدمار بعد أسابيع من المعارك.

في شوارع أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة، يكدس رجال ونساء كل ما أمكن على سقوف السيارات، أو على عربات تجرها الحمير، أو على رؤوسهم أو ظهورهم، من اسطوانات غاز وملابس، وقطع أثاث، كما تظهر صور وكالة فرانس.
Advertisement
هي أغراض سيعودون بها في الغالب إلى المكان الذي لجأوا إليه منذ بداية القتال.
ويضع البعض أقنعة جراحية لحماية أنفسهم من الغبار المنتشر في كل مكان، مثل فتاة تمكنت من استعادة لعبة محشوة ضخمة.
بعد معارك دامت لأسابيع، انسحبت الدبابات الإسرائيلية هذا الأسبوع من وسط مدينة خان يونس، على بعد بضعة كيلومترات شمال رفح، مخلفة وراءها دماراً هائلاً، ما سمح للسكان بالعودة إلى المدينة.
وأفاد شهود عيان من الجيش الإسرائيلي وحركة حماس أن القتال استمر، الخميس، في الجزء الغربي من المدينة.
وبحسب مسؤول بلدي، طلب عدم كشف هويته، فإن الجيش الإسرائيلي "دمر آلاف المنازل في خان يونس، مما تسبب في دمار هائل".
وأضاف "دمر الجيش الأسواق والمتاجر والعيادات والمراكز الطبية وعشرات المطاعم. ودمر المستشفيات وكافة الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت. وحفر جميع الطرق، وغيّر المشهد في المدينة".
وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة في بيان إنه تم العثور على 6 جثث وسط خان يونس، بعد ظهر الخميس، وأن "عشرات المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:01 | 2024-03-08
04:57 | 2024-03-08
04:54 | 2024-03-08
04:48 | 2024-03-08
04:37 | 2024-03-08
04:34 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24