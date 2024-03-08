الفلسطينيون يعودون الى خان يونس بحثاً عن أغراض وسط الانقاض





في شوارع أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة، يكدس رجال ونساء كل ما أمكن على سقوف السيارات، أو على عربات تجرها الحمير، أو على رؤوسهم أو ظهورهم، من اسطوانات غاز وملابس، وقطع أثاث، كما تظهر صور وكالة فرانس.

Advertisement هي أغراض سيعودون بها في الغالب إلى المكان الذي لجأوا إليه منذ بداية القتال. عاد آلاف الفلسطينيين إلى وسط مدينة خان يونس، أمس الخميس، وسط أنقاض مبان سويت بالأرض، في محاولة لجمع أغراض لا تزال صالحة للاستخدام، وفي ظل مشاهد الدمار بعد أسابيع من المعارك.في شوارع أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة، يكدس رجال ونساء كل ما أمكن على سقوف السيارات، أو على عربات تجرها الحمير، أو على رؤوسهم أو ظهورهم، من اسطوانات غاز وملابس، وقطع أثاث، كما تظهر صور وكالة فرانس.هي أغراض سيعودون بها في الغالب إلى المكان الذي لجأوا إليه منذ بداية القتال.

ويضع البعض أقنعة جراحية لحماية أنفسهم من الغبار المنتشر في كل مكان، مثل فتاة تمكنت من استعادة لعبة محشوة ضخمة.

بعد معارك دامت لأسابيع، انسحبت الدبابات الإسرائيلية هذا الأسبوع من وسط مدينة خان يونس، على بعد بضعة كيلومترات شمال رفح، مخلفة وراءها دماراً هائلاً، ما سمح للسكان بالعودة إلى المدينة.

وأفاد شهود عيان من الجيش الإسرائيلي وحركة حماس أن القتال استمر، الخميس، في الجزء الغربي من المدينة.

وبحسب مسؤول بلدي، طلب عدم كشف هويته، فإن الجيش الإسرائيلي "دمر آلاف المنازل في خان يونس، مما تسبب في دمار هائل".

وأضاف "دمر الجيش الأسواق والمتاجر والعيادات والمراكز الطبية وعشرات المطاعم. ودمر المستشفيات وكافة الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت. وحفر جميع الطرق، وغيّر المشهد في المدينة".

وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة في بيان إنه تم العثور على 6 جثث وسط خان يونس، بعد ظهر الخميس، وأن "عشرات المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض