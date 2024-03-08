اعتقال 4 أشخاص للاشتباه في إعدادهم لجرائم إرهابية في السويد

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أعلن جهاز الأمن في السويد، الخميس، اعتقال 4 أشخاص للاشتباه في إعدادهم لشن "هجمات إرهابية" على صلة بالتطرف والجريمة المنظمة.ولم يكشف الجهاز عن مكان ولا موعد وقوع الهجمات المزعومة، لكنه أضاف في بيان مقتضب أنه "عمل على القضية لفترة طويلة من الوقت".جرى تفتيش العديد من المنازل في إطار العملية. وذكر البيان أن هذه الهجمات المزعومة تنطوي على "تطرف إسلامي عنيف"، و"صلات بجريمة منظمة خطيرة".وأفادت وسائل إعلام سويدية بأنه جرت عملية أمنية كبيرة بمدينة تيريسو إلى جنوب ستوكهولم.وذكر التلفزيون الرسمي "إس في تي" أنه وقع "انفجار قوي في أحد الأندية"، ولكن لم يكن من الواضح سبب الانفجار.