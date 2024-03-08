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ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "في أعقاب الهجوم الحوثي على السفينة روبيمار المملوكة لبريطانيا قبالة سواحل اليمن، انقطعت ثلاثة كابلات للإنترنت، وقد تسبب ذلك في تدافع شركات الكابلات البحرية لإعادة تشغيل الإنترنت، حيث يمر أكثر من 90% من إجمالي السعة بين أوروبا وآسيا عبر البحر الأحمر. ويمر خمسة عشر كابلًا عبر البحر الأحمر مما يجعله ذا أهمية استراتيجية عالية. ولم يتضح بعد سبب الضرر الذي لحق بالكابلات الثلاثة، EIG، وSeacom، وAAE-1، التي كانت تنقل ما يقدر بنحو 25 بالمائة من حركة المرور في البحر الأحمر. وقال بول برودسكي، كبير المحللين في شركة أبحاث الاتصالات TeleGeography في واشنطن: "لا أعتقد أن أي شخص مطلع على هذا يعرف حقًا سبب الانقطاع، وأريد أن أكرر أن الهجوم المباشر على الكابلات غير مرجح. إنما الضرر العرضي هو أكثر احتمالا بكثير". وأضاف: "ليس هناك ما يدعو للذعر في هذه المرحلة، ولكن هناك قلق لأن البحر الأحمر هو موقع مهم للكابلات"."وبحسب الموقع، "هناك تكهنات بأن سفينة روبيمار، التي أصيبت بصاروخ في 18 شباط، قد دمرت الكابلات أثناء انجرافها شمالًا قبل أن تغرق في 2 آذار. وزعمت وسيلة الإعلام الإسرائيلية "غلوبس" أن الحوثيين هم المسؤولون عن الهجوم. ويهاجم الحوثيون السفن ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة، لكنهم نفوا مسؤوليتهم عن قطع الكابلات، وألقوا باللوم على البحرية البريطانية والأميركية العاملة في البحر الأحمر. وقال مايكل رودي، مدير الأبحاث الدولية في شركة Terabit Consulting ومقرها الولايات المتحدة: "من الصعب القول ما إذا كان ذلك هجومًا متعمدًا على الكابلات أم بسبب سفينة روبيمار. وفي كلتا الحالتين، لا يبشر هذا بالخير بالنسبة لاتصالات الكابلات البحرية في المنطقة، مما يوضح مدى كثافة الكابلات في ممر البحر الأحمر، وأنه لا يوجد شيء يمكنك فعله حقًا لإدارة المخاطر". وأضاف: "إنها ضربة ليس فقط للبنية التحتية الحالية ولكن أيضًا لتطوير الأنظمة المستقبلية"."وتابع الموقع، "اعتبر جوليان راول، متخصص في كابلات الألياف الضوئية البحرية المقيم في الولايات المتحدة، أن السفينة قد تكون السبب، على الرغم من تباعد الكابلات عن عمد لمنع وقوع مثل هذه الحوادث. وقال: "هناك حديث عن سفن غواصة سرية قد تمتلكها الولايات المتحدة وروسيا، ولكن حتى لو تمكنت من النزول وقطع أحد الكابلات، فسيتعين عليها العثور عليه أولاً، وغالبًا ما تكون الكابلات مدفونة.لا أعتقد حقاً أن العملية الغاية منها تخريبية"."وبحسب الموقع، "تربط الكابلات الثلاثة المتضررة الدول الأوروبية بآسيا، وتمتد بوابة أوروبا والهند (EIG) من المملكة المتحدة إلى مومباي، بينما تمتد شركة Seacom من فرنسا عبر البحر الأحمر قبل أن تتفرع إلى الهند وجنوب إفريقيا. أما AAE-1 تربط فرنسا وإيطاليا واليونان مع الهند وجنوب شرق آسيا وهونغ كونغ. وفي حين تم إعادة توجيه بيانات الإنترنت إلى الكابلات الأخرى، فمن غير المتوقع إصلاح الكابلات التالفة في أي وقت قريب. ستحتاج سفن الإصلاح إلى الإبحار إلى المنطقة، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت، لكن المشكلة الأكبر هي الحصول على إذن للقيام بذلك في المياه الإقليمية لليمن. وقال برودسكي: "لا يمكنك مد أو إصلاح كابل في المياه الإقليمية لدولة ما. اعتادت الشركات على الحصول على إذن، ولكن عندما تخوض دولة حرباً أهلية وتقوم مجموعة بتنصيب نفسها كحاكم فعلي للبلاد، يصبح الأمر صعبًا للغاية. فهل سيسمح الحوثيون للشركات الغربية القيام بذلك؟"وتابع الموقع، "صنفت الولايات المتحدة الحوثيين كمنظمة إرهابية ردًا على هجماتهم على الشحن، بينما فرضت المملكة المتحدة أيضًا عقوبات على المسؤولين الحوثيين، مما قد يؤثر على قدرة الشركات على تنفيذ الصفقات التجارية والبيروقراطية. هناك مسألة أخرى وهي تكلفة تأمين سفن الإصلاح. وقال برودسكي: "لقد أصبح التأمين على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر مكلفاً للغاية، كما تحتاج أيضاً إلى تشغيل السفن، وهو الأمر الذي قد يكون صعباً في ظل إطلاق الصواريخ المستمر"."وبحسب الموقع، "لطالما اعتبر البحر الأحمر طريقاً استراتيجياً رئيسياً في صناعة الكابلات. وفي الشمال، تمكنت مصر من استغلال أهميتها الاستراتيجية مالياً، حيث يجب أن تمر الكابلات عبر أراضيها من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، بينما يبلغ عرض مضيق باب المندب بين اليمن وأفريقيا في الجنوب 32 كيلومتراً فقط. وقال رودي: "في مصر، تكمن المشكلة في المعبر البري، حيث يتعين على شركات الكابلات دفع الإيجار لشركة "المصرية للاتصالات"، وفي الجنوب يمثل الأمر مخاطر مادية وسياسية". وأضاف: "لم تتمكن صناعة الكابلات من التوصل إلى حل بديل لأكثر من 95% من حركة المرور بين أوروبا وآسيا التي تمر عبر البحر الأحمر"."