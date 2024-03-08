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عربي-دولي

لدواع إنسانية.. بوتين يعفو عن 52 امرأة مدانة بأحكام قضائية

Lebanon 24
08-03-2024 | 02:18
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم 8 اذار، مرسوما بالعفو عن 52 امرأة مدانة قضائيا ممن لديهن أطفال قصر، وحوامل وأيضا ممن شارك أقاربهن في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في بيان الكرملين: "عند اتخاذ قرار العفو، استرشد رئيس الدولة بالمبادئ الإنسانية. أولا وقبل كل شيء، تم العفو عن نساء لديهن أطفال قصر، ونساء حوامل، وكذلك النساء اللواتي يشارك أقاربهن في العملية العسكرية الخاصة".
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ويوم أمس، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخريجات مدرسة كراسنودار العليا للطيران الحربي. وأعرب خلال اللقاء عن ثقته بعدم وجود أية مهنة لا تستطيع المرأة الروسية العمل فيها وتحقيق النجاح.
وأضاف: "أكثر الأحداث التي تلفت الانتباه هي بالطبع اللقاءات مع شبابنا أو نسائنا أو فتياتنا الذين يخدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة أو مع أفراد عائلاتهم. بصراحة، أحاول عدم إظهار المشاعر، لكن هذه الأحداث أكثر ما يؤجج المشاعر". (RT)
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