خلال خطاب بايدن.. تعطل العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية الأميركية (صورة)

بالتزامن مع خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن عن حالة الاتحاد خلال جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول، تعطلت العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية في الولايات المتحدة.



وظهرت على مواقع الويب الخاصة بالوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك الأميركية والخدمة السرية عبارة "صعوبة فنية" لمدة 20 دقيقة مساء أمس الخميس.



ولم يتم تقديم سبب محدد لانقطاع الخدمة، لكن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي قالوا إنه لا يبدو أنه ضار.

Several U.S. government websites are down at the moment. pic.twitter.com/RBO3Qj9SPv — doge (@IntelDoge) March 8, 2024 Advertisement

ووفقا لموقع Search.gov، وهو محرك بحث تابع للحكومة الفيدرالية، فقد تمت جدولة الصيانة المخطط لها بين الساعة 3 مساء وحتى الساعة 6 مساء.



كما شهدت منصة التواصل الاجتماعي Truth Social التابعة للرئيس السابق لدونالد ترامب انقطاعات في الخدمة خلال خطاب بايدن.



ووفقا لمخطط أعده Down Detector، بدأ مؤيدو MAGA (أجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) يعانون من انقطاع في حوالي الساعة 9 مساء. (روسيا اليوم)



