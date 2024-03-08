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عربي-دولي

تحذير من السفارة الأميركية لدى روسيا "هجوم وشيك" في موسكو.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-03-2024 | 03:16
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طلبت السفارة الأميركية لدى روسيا من رعاياها، تجنب التجمعات الكبيرة في موسكو بسبب ما قالت إنها "تقارير عن تخطيط متطرفين لشن هجوم وشيك".

ولم تقدم السفارة، التي حثت الأميركيين مرارا على مغادرة روسيا فورا، مزيدا من التفاصيل حول طبيعة التهديد، لكنها قالت إنه "يتعين عليهم الابتعاد عن التجمعات والتيقظ".
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وذكرت السفارة في رسالة على موقعها الإلكتروني، أنها "تراقب التقارير التي تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، مثل الحفلات الموسيقية".

وأضافت: "يجب نصح المواطنين الأميركيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال الساعات الـ48 المقبلة".
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