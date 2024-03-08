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إسرائيل تقر بإطلاق النار خلال توزيع مساعدات بغزة.. هذه روايتها

Lebanon 24
08-03-2024 | 03:21
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن مراجعة لتدافع وقع أثناء توزيع مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة الشهر الماضي وأودى بحسب حماس بحياة 115 فلسطينياً، خلصت إلى أن قواته "أطلقت النار بدقّة" على مشتبه بهم اقتربوا من جنود في مكان قريب.
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وقال الجيش إن "مراجعة للقيادة خلصت إلى أن جنود قوات الدفاع الإسرائيلية لم يطلقوا النار على قافلة المساعدات الإنسانية، بل أطلقوا النار على عدد من المشتبه بهم كانوا قد اقتربوا من قوات قريبة وشكّلوا تهديدا لها".
وشدد الجيش الإسرائيلي إن قواته لم تطلق النار خلال توزيع المساعدات بشمال غزة ليلة 29 شباط على قافلة المساعدات أو المنتظرين للحصول عليها، بل على مشتبه بهم اقتربوا منها وشكلوا خطرا عليها.
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان نشر على تلغرامأن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية لإبعاد المشتبه بهم ولكنهم واصلوا التقدم ما أجبرها على إطلاق النار "لدرء الخطر".

وأشار البيان إلى أن هذا الحادث سيخضع أيضاً للفحص من قبل آلية تقصي الحقائق والتقييم، وهي هيئة فحص مستقلة ستقدم ما تتوصل إليه من نتائج بشكل منفصل، بحسب البيان. (العربية)
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