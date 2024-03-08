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عربي-دولي

"زلة لسان" جديدة لبايدن عن روسيا خلال إلقاء خطاب حالة الاتحاد.. هذا ما قاله

Lebanon 24
08-03-2024 | 03:47
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بدا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنه أخطأ خلال إلقاء تصريحات ارتجالية أثناء خطابه عن حالة الاتحاد، حيث ذكر أن  أسعار الأدوية في روسيا "أفضل" من الولايات المتحدة.

وقال بايدن مازحا: "سأواجه مشكلة لقولي هذا، لكن أيا منكم يريد ركوب طائرة الرئاسة والسفر إلى تورونتو وبرلين وموسكو - أعني، عفوا - حسنا، حتى موسكو، على الأرجح".
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وأضاف ممازحا بشأن الخطأ الواضح: "أحضر وصفتك الطبية معك وأعدك بأنني سأحصل عليها مقابل 40% من التكلفة التي تدفعها الآن، نفس الشركة، نفس الدواء، نفس المكان".

وكان بايدن يتحدث عن جهود إدارته لخفض تكاليف الأدوية، حيث أن الولايات المتحدة لديها بعض من أغلى أسعار الأدوية في العالم.
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