مقتل مدنيين اثنين في غارة جوية تركية بمحافظة دهوك العراقية

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أشار مصدران أمنيان لرويترز إلى أن مدنيين اثنين قتلا في غارة جوية تركية في منطقة شيلادزي الجبلية بمحافظة دهوك شمال العراق.وأفاد مصدر أمني وكالة "شفق نيوز"، "بمقتل شخصين وإصابة آخر جراء قصف تركي استهدف قرية برسكي التابعة لناحية شيلادزي شمال دهوك".وأوضح المصدر أن "الضحايا الثلاثة خرجوا صباح اليوم من القرية لجمع أعشاب الربيع في الجبل المطل على القرية، و تعرضوا للقصف هناك".وفي 14 كانون الثاني الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الجيش التركي نفذ ضربات جوية في شمال العراق وشمال سوريا أسفرت عن تدمير 24 هدفا للمسلحين الأكراد، مضيفة أنها "حيدت" العديد منهم.وقالت الوزارة إنها نفذت العمليات في شمال سوريا، وفي مناطق متينا وهاكورك وكاره وآسوس وقنديل بشمال العراق.وأضافت في بيان أن الأهداف تضمنت كهوفا وملاجئ ومخابىء ومستودعات ومنشآت لإنتاج الغاز الطبيعي.