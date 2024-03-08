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عربي-دولي

انهيار عقار في مصر.. وفيديو يوثق "لحظة السقوط"

Lebanon 24
08-03-2024 | 04:57
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قتل 3 أشخاص وأصيب 3 اليوم الجمعة، في انهيار عقار في مدينة الإسكندرية شمالي مصر.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة الورديان، ووجود مصابين ومتوفين.

وانتقلت أجهزة الأمن برفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، ومأهول بالسكان.

وانهار العقار بالكامل تقريبا، عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.
 
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وأفاد مصدر أمني انتشال جثامين 3 ضحايا، بينما بلغ عدد المصابين نحو 3 أشخاص.

وتتكرر حوادث انهيار العقارات في مدينة الإسكندرية، وسط مطالب بتشديد الرقابة على عمليات البناء.(سكاي نيوز)


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