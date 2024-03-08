انهيار عقار في مصر.. وفيديو يوثق "لحظة السقوط"

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 اليوم الجمعة، في انهيار عقار في مدينة الإسكندرية شمالي مصر.



وتلقت أجهزة الأمن إخطارا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة الورديان، ووجود مصابين ومتوفين.



وانتقلت أجهزة الأمن برفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، ومأهول بالسكان.



وانهار العقار بالكامل تقريبا، عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

البقاء لله وانا لله وانا لله راجعون

لله الامر من قبل ومن بعد

راحت العربيه والناس ماتت

بيت انهار فوق العربيه ربنا لطف الحمد لله

والف رحمه ونور علي من توفي

الورديان الاسكندريه pic.twitter.com/bJ5oj2tyql — ☕﴿عٌـــقٌـ,ـابـٌـٌٌـٌٌ الُــحــروُفُـ﴾☕ (@EL_Dolar_) March 8, 2024 Advertisement

وأفاد مصدر أمني انتشال جثامين 3 ضحايا، بينما بلغ عدد المصابين نحو 3 أشخاص.



وتتكرر حوادث انهيار العقارات في مدينة الإسكندرية، وسط مطالب بتشديد الرقابة على عمليات البناء.(سكاي نيوز)





