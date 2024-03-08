متى ستتدخّل فرنسا في الحرب الأوكرانيّة؟

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية، شرطا للتدخل المحتمل في النزاع الأوكراني، حسبما نقلت صحيفة L'Independant عن أحد المشاركين في الاجتماع.



وقالت الصحيفة الفرنسية إنه وفقا لزعيم الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل، فقد تطرق ماكرون إلى السيناريو "الذي يمكن أن يتضمن تدخلا"، وهو تقدم القوات الروسية على الجبهة "نحو أوديسا أو نحو كييف". (روسيا اليوم)

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