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عربي-دولي

تحذير من الأمم المتحدة: لا يجوز السماح لإسرائيل بالهجوم على رفح

Lebanon 24
08-03-2024 | 05:39
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قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنه لا يجوز السماح بحدوث هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة لأنه سيتسبب في خسائر فادحة في الأرواح.

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان جيريمي لورانس: "إذا شنت إسرائيل هجومها العسكري على رفح، حيث يلجأ 1.5 مليون في ظروف مؤسفة وغير إنسانية، فإن أي هجوم بري على رفح سيتسبب في خسائر فادحة في الأرواح وسيزيد من خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية". وأضاف "يجب عدم السماح بحدوث هذا".
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يأتي هذا بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال أمس الخميس، إن إسرائيل ستواصل هجومها على حركة حماس في غزة، بما يشمل مدينة رفح في جنوب القطاع، رغم تزايد الضغوط الدولية لإيقاف الهجوم. (العربية) 
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