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الأضرار جسيمة... إنفجار كبير يهزّ مدينة يونانية (فيديو)

Lebanon 24
08-03-2024 | 05:55
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وقع انفجار كبير فجر اليوم الجمعة في محطة وقود في مدينة بيرايوس اليونانية، التي تبعد حوالي 9 كيلومترات عن أثينا، فيما رجحت المعلومات أن يكون الهجوم مرتبطا بالمافيا.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد تم وضع عبوة على مسافة نحو 40 مترا من جدار يفصل قطعة أرض عن محطة الوقود التي كانت مفتوحة وقت الانفجار وكان بداخلها موظفون، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
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وعند الساعة الثالثة صباحا اهتزت المنطقة بسبب الانفجار الذي أدى إلى أضرار جسيمة في محطة الوقود، بالإضافة إلى تضرر ما لا يقل عن 10 مركبات ونوافذ المنازل والمتاجر المجاورة.


وهرع ضباط الشرطة من إدارة التخلص من الذخائر المتفجرة إلى مكان الحادث، وقاموا بتطويق المنطقة وأوقفوا حركة مرور المركبات في شارع أوميريدو سكيليتسي والشوارع المحيطة.

وقال موقع piraeus press إن هذا الهجوم يأتي في إطار "إعادة توزيع" السيطرة من قبل منظمات المافيا العاملة في بيرايوس والمنطقة على نطاق أوسع، مبينا أن السلطات لا تعتبر هذا الهجوم عملا إرهابيا، بل هجوما واضحا من قبل أشخاص بموجب القانون الجنائي العام. 

وكانت كمية المتفجرات المستخدمة كبيرة نظرا للدمار الذي خلفته. وتم بالفعل نقل بقايا العبوة الناسفة إلى المعامل الجنائية التابعة للشرطة من أجل تحديد نوع المادة المتفجرة التي تم استخدامها. (روسيا اليوم)
 
 
 
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