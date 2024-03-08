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عربي-دولي

بعدما رفضت العودة معه.. رجل يُنهي حياة زوجته بطريقة مروّعة

Lebanon 24
08-03-2024 | 06:02
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قام مواطن مصري بعد عودته من ليبيا، بالتعدي على زوجته وطعنها أثناء ذهابها لتوصيل أبنائهما إلى المدرسة لرفضها العودة معه لمنزلهما الزوجي على خلفية وجود مشاكل بينهما، ورفضها للصلح.
 
وفي تفاصيل الواقعة المؤلمة التي وقعت في محافظة البحيرة، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المحافظة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، بوجود جثة لسيدة مقتولة في الطريق بمنطقة مساكن عبود في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث وتم العثور على جثة السيدة (40 عاما) مصابة بعدة طعنات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم فرض طوق أمني حول مكان الحادث، وتبين أن مرتكب الواقعة هو زوج المجنى عليها.

وتوصلت التحريات إلى عودة المتهم من دولة ليبيا، وانتظر زوجته المجني عليها، أمام مسكنها في عزبة عبود، أثناء ذهابها لتوصيل الأطفال إلى المدرسة، وحاول إقناعها بالعودة معه، وعندما رفضت باغتها بعدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتوفيت في الحال. (روسيا اليوم) 
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